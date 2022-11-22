В решении суда говорилось, что отсутствие надлежащего лечения причинит ему ​​боль.

Верховный суд Европейского Союза поддержал россиянина, который хочет остаться в Нидерландах, потому что ему необходимо лечение каннабисом, которое недоступно в России.

Суд постановил, что мужчину не следует отправлять домой, несмотря на то, что Нидерланды отклонили его просьбы о предоставлении убежища, пишет издание The Washington Post.

В решении суда говорилось, что отсутствие надлежащего лечения причинит ему такую ​​боль, "что это будет противоречить человеческому достоинству".

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Суд ЕС отреагировал на вопрос местного голландского суда, который запросил рекомендации о том, как решить этот вопрос. Решение по делу должен принимать местный суд, но важным фактором является консультация люксембургского суда.

В случае с Нидерландами Европейский суд заявил, что у гражданина России в возрасте 16 лет развился редкий рак крови, и он проходит лечение, включающее каннабис, в Нидерландах.

После того, как его последняя просьба о предоставлении убежища была отклонена, он обратился в окружной суд Нидерландов, чтобы потребовать, чтобы ему разрешили остаться в стране, поскольку его лечение каннабисом было необходимо.

Легализация каннабиса в мире

В июне 2022 года Кабинет министров Украины поддержал законопроект, регулирующий использование в стране растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных и научных целях.

Коалиционное правительство Германии согласовало план легализации марихуаны в стране. Взрослые граждане Германии смогут легально использовать каннабис не только в медицинских, но и рекреационных целях уже с 2024 года,

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвикарул призвал туристов не посещать страну только для того, чтобы покурить марихуану. В 2018 году Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей употребление каннабиса в медицинских целях. В июне 2022 года власти страны легализовали выращивание каннабиса, а также его употребление в продуктах питания и напитках, став первой азиатской страной, сделавшей это.