Также ученые предлагают ускорить строительство новых самолетов.

Самолеты должны увеличить время полета и лететь медленнее, чтобы уменьшить выбросы. Об этом говорится в новом исследовании, которое провел Кембриджский университет, передает The Intependent.

В частности благодаря новому анализу был определен ряд целей устойчивого развития для авиационной отрасли, чтобы попытаться уменьшить ее влияние на изменение климата и достичь нулевого уровня выбросов до 2050 года.

Исследование показало, что сейчас авиация способствует увеличению темпов глобального потепления около 4%, тогда как 2,5% из них приходится исключительно на глобальные выбросы CO2.

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Также в университете считают, что при нынешних отраслевых стандартах авиация до сих пор значительно отстает от выполнения обязательств правительств и организаций по всему миру, чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

"В анализе определены четыре реалистичные цели, которых необходимо достичь до 2030 года, чтобы облегчить выполнение обязательств к 2050 году, в том числе дальнейшие исследования по избежанию облаков, которые создают самолеты, лучшее сотрудничество между правительствами и промышленностью, создание более устойчивого топлива и эксперименты с новыми технологиями", - отметили в материале.

В свою очередь в университете предложили "смелую меру", чтобы попробовать уменьшить сжигание топлива, увеличив время полета, но в то же время лететь немного медленнее, чем по обычным маршрутам.

Исследование показало, что уменьшение скорости полета примерно на 15% уменьшит расход топлива на 5-7%. Вероятно, в будущем придется разрабатывать самолеты для полетов на меньших скоростях, чтобы сделать это изменение достижимым.

"Обратной стороной этого станут пассажиры, поскольку их путешествие трансатлантическим рейсом увеличится примерно на 50 минут, что потенциально может негативно повлиять на производительность авиакомпаний и на желание пассажиров бронировать еще более длинные рейсы. Однако в отчете отмечается, что увеличение времени полета может быть компенсировано лучшей организацией работы аэропортов, в частности, сокращением времени ожидания", - добавили в издании.

Также исследователи предлагают ускорить строительство новых самолетов, чтобы старые могли быть выведены из эксплуатации. Таким образом количество самолетов станет больше, что обеспечит использование авиаперевозчиков для выполнения рейсов, для которых они были предназначены.

По словам профессора, директора университетской лаборатории Уиттла Роба Миллера, эти смелые меры пока не внедряются из-за того, что они требуют "изменения всего системного процесса".

"Авиакомпании не могут сделать это самостоятельно, так же как и производители или аэропорты. Это не потому, что кто-то не хочет, просто сложность системы делает это очень трудной задачей", - объяснил он в интервью The Times.

В The Independent подчеркнули, что отчет университета будет представлен на этой неделе в Нью-Йорке.

"Авиация переживает переломный момент, как и автомобильная промышленность в конце 2000-х годов. Тогда дискуссии велись вокруг биотоплива как замены бензина и дизеля - пока Тесла не совершил революцию в будущем, создав электромобили. Наш пятилетний план призван ускорить этот момент принятия решения в авиации, поставив ее на путь достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году", - подчеркнул Миллер в анонсе доклада Кембриджского университета.

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