По словам эксперта, война в Украине вызывает значительные выбросы парниковых газов.

Значительные волны тепла, засухи, наводнения, частые и обильные дожди являются последствиями изменения климата в мире. Об этом рассказала эколог, ассистент отдела коммуникаций ОО "Екодія" Анна Корягина для издания "Фокус".

Она отметила, что из-за активного использования ископаемого топлива, а именно нефти, угля и газа, в атмосферу попадают огромные объемы парниковых газов, к примеру, углекислого газа, метана, закиси азота и других.

Известно, что парниковые газы удерживают в атмосфере солнечную энергию и атмосфера нагревается, из-за чего растет глобальная годовая температура, поэтому климат меняется. В результате чего меняется частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, о чем ученые рассказывали годами.

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В материале объясняют, что это свидетельствует о том, что в одних регионах могут выпадать обильные дожди, приводя к сильным наводнениям. В то же время в другом месте влаги будет мало и будут наблюдаться засухи. К примеру, сейчас в Европе центральная часть континента страдает от сильных наводнений, а на западе сейчас бушует засуха и экстремальные пожары.

"Российская война в Украине также вносит свой вклад в изменение климата, ведь вызывает значительные выбросы парниковых газов. Общий климатический ущерб, нанесенный Российской Федерацией за два года полномасштабного вторжения в Украину, составляет 32 миллиарда долларов. Такие данные следуют из обновленного отчета Инициативы по учету парниковых газов войны, к подготовке которого присоединились ученые, эксперты и также представители Экодии", - отметила Корягина.

В "Фокусе" напомнили, что за два года агрессия РФ в Украине привела к дополнительным выбросам 175 миллионов тонн углекислого газа, что превышает годовые выбросы такой страны, как Нидерланды, которая является высокоиндустриализированной.

Также, как подчеркивают авторы материала, влияние войны на климат усиливается с каждым месяцем из-за боевых действий, пожаров, уничтожения экосистем, разрушения инфраструктуры и других прямых и косвенных последствий.

Эколог отметила, что масштабные атаки на украинскую энергосистему привели ко многим неконтролируемым утечкам элегаза, то есть парникового газа, который является более вредным, чем углекислый, метан и закись азота.

"Война является лишь одним из источников выбросов парниковых газов, но для противодействия изменению климата нужны совместные действия всех стран. Все эти погодные аномалии ежегодно становятся более частыми, поскольку климат планеты активно меняется. Если ничего не делать, то со временем такие события будут набирать все большую силу и масштабы, и человечеству станет действительно туго", - предупредила эксперт.

Экология Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, Киев стал городом с самым загрязненным воздухом в мире. В частности предельно допустимый уровень загрязнения в Киеве был превышен аж в 17,5 раз.

Также сообщалось, что в результате загрязнения реки Сейм в Сумской области были обнаружены новые пятна. Вода снова начала темнеть, а жители близлежащих населенных пунктов испытывают неприятный запах.

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