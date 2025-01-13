Муравьи способны запоминать своих врагов и долго хранят обиды, - ученые

По словам ученых, муравьи способны учиться на своем опыте.

Память формирует поведение во всем животном мире. Это касается даже муравьев, которые не только не забывают своих врагов, но и способны таить на них обиды, пишет Study Finds.

Ученые из Университета Фрайбурга провели исследование, в рамках которого они заметили, что муравьи способны формировать длительные воспоминания о враждебных столкновениях. Насекомые даже могут хранить обиды на представителей колоний, которые ранее нападали на них.

Исследование было проведено на черных садовых муравьях, которые распространены в Европе. Они живут колониями и часто взаимодействуют с соседними группами.

Видео дня

По словам ученых, каждый муравейник имеет свою уникальную химическую подпись или запах, благодаря чему муравьи отличают друзей от врагов. При столкновении с соперниками насекомые могут угрожающе открывать свои челюсти, кусаться или даже распылять кислоту, чтобы убить конкурентов.

В серии испытаний ученые подвергали отдельных муравьев встречам с насекомыми из других колоний. Эти встречи длились всего по минуте каждый день в течение пяти дней.

Исследователи заметили, что муравьи были более агрессивными по отношению к особям из колоний, с которыми они ранее сражались и меньше враждовали с насекомыми, с которыми никогда не сталкивались. Ученые уверены, что муравьи способны формировать особые воспоминания о своих противниках.

Чем чаще происходили встречи одних и тех же насекомых, тем сильнее они враждовали, подчеркнули исследователи. Более того, муравьи чаще нападали на особей, которые проживали в колониях в пределе их ареала добычи пищи.

"У нас часто возникает мысль, что насекомые функционируют как запрограммированные роботы. Наше исследование дает новые доказательства того, что, напротив, муравьи также учатся на своем опыте и могут затаить обиду", - сказал научный сотрудник группы эволюционной биологии и экологии животных в Университете Фрайбурга доктор Фолькер Неринг.

Другие открытия ученых

Ранее в Китае нашли останки самой маленькой кошки в мире. В той же пещере выявили десятки человеческих окаменелостей, возрастом 300 000 лет, что делает их одними из самых ранних останков Homo sapiens в Восточной Азии.

Кроме того, американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс рассказал, как одно кораблекрушение едва не уничтожило эндемичный вид насекомых на острове. Крошечная колония уникальных насекомых 80 лет выживала на скале посреди моря, пока люди ее не спасли.

Вас также могут заинтересовать новости: