Пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ, а также на следующий день после аварии.

В пробах грунта возле "Ривнеазота" зафиксировано превышение показателей нитратов и азота в 1,3-10 раз.

Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Украины по результатам экспертизы почв, отобранных у Чао "Ривнеазот", где 20 июля произошла аварийная ситуация.

В сообщении сказано, что по результатам лабораторных исследований в большинстве отобранных проб почвы зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного в сравнении с фоновыми концентрациями.

Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный отмечает, что пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии. Забор проводился с учетом перемещения облака выброса на 11 пробных площадках площадью 100 кв. м методом "конверта".

Читайте такжеОб аварии на "Ривнеазоте" полиция узнала от анонима, другие госучреждения - из соцсетейОн также представил перечень мест, где было зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного в сравнении с фоновыми концентрациями:

вблизи предприятия "Ривнеазот" (500 м на юго-запад от завода) – по нитратах в 10 раз;

г. Ровно, вул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца – по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратах в 1,8 раза;

вблизи с. Зеленый Гай, с восточной стороны – по нитратах в 4,3 раза;

вблизи с. Грушвица, с юго-западной стороны – по нитратах в 1,7 раза;

вблизи с. Верховск, с юго-восточной стороны – по нитратах в 1,9 раза;

вблизи с. Городок, с южной стороны – по нитратах в 1,8 раза.

"Вместе с тем, превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, но и могло быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов", - отметил Малеваный.

Он также добавил, что для объективного рассмотрения последствий аварийной ситуации Госэкоинспекция направит запрос в "Ривнеазот" относительно получения данных мониторинговых наблюдений за состоянием почв.

В сообщении сказано, что планируется привлечение специалистов Госгеокадастра и Госпродспоживслужбы для проведения консультаций и проведения повторного отбора проб почвы на содержание азотсодержащих веществ.

Как сообщал УНИАН, 20 июля на предприятии "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах).

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный заявил, что после аварии на "Ривнеазоте" в областном центре и близлежащих населенных пунктах превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

В ГСЧС также заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.

Справка УНИАН. Частное акционерное общество "Ривнеазот" – лидер по производству минеральных удобрений в Западной Украине. В 2011 году" Ривнеазот " вошел в холдинг OSTCHEM, объединяющий активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа. Предприятие расположено недалеко от Ровно.

Автор: Надя Пришляк