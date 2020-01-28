В Боливии впервые за 18 лет виявиди "стеклянных" лягушек, чье тело просвечивается насквозь

Ученые надеются поощрить найденных животных к размножению.

Редкий вид лягушек с полупрозрачной кожей впервые за 18 лет нашли в Боливии.

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Так называемых "стеклянных" лягушек заметили экологи в одном из национальных парков, передает ТСН. Крошечные земноводные весят всего 70-80 г и достигают размеров 19-24 мм.

"Стеклянные" лягушки встречаются в Центральной и Южной Америке и имеют настолько прозрачную кожу, что через нее можно увидеть их внутренние органы.

Лягушек нашли в национальном парке Карраско, на восток от города Кочабамба, как часть операции по спасению пресмыкающихся и земноводных из среды, которой грозит гидроэлектрический проект.

"Повторное открытие этого вида дает нам луч надежды на будущее "стеклянных" лягушек – одних из самых харизматичных земноводных в мире – но также и для других видов", - сказали экологи.

Трех лягушек вывезли в центр сохранения земноводных Кейра в музее Alcide d'orbigny, где ученые надеются поощрить ихк размножению.