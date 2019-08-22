Взвешенные и счастливые: как в лондонском зоопарке животных измеряли (фоторепортаж)

Методика взвешивания разрабатывается для каждого вида отдельно, а чтобы измерить некоторых, приходится прибегать к хитростям.

В зоопарке Лондона (Великобритания) 22 августа 2019 года провели ежегодное "большое" взвешивание животных.

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Раз в год сотрудники лондонского зоопарка взвешивают и измеряют параметры всех его жителей - от игривых сурикатов и забавных пингвинов до хищных львов и экзотических лягушек.

При этом методика взвешивания разрабатывается для каждого вида отдельно, а чтобы измерить некоторых, приходится прибегать к ухищрениям - ведь так просто их на весы не усадить.

Впрочем, кажется, процесс взвешивания для многих животных оказывается достаточно интересной активностью, вносящей разнообразие в их будни.

Как сообщал УНИАН, ранее в лондонском зоопарке ученые начали эксперимент по получению энергии из растений.