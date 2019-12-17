Из глубин океана на пляж вынесло необычную медузу (фото)

Ученые заявили, что для определения точного вида медузы потребуется провести анализы.

На пляж австралийского города Байрон-Бей вынесло редчайшую медузу фиолетового цвета.

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Об этом сообщает издание Daily Mail. Фотографии медузы появились в группе Byron Bay Community Board в Facebook.

"Такая, скорее всего, может убить человека", "Я в восторге!", "Думаю, кто-то выбросил наркотики в океан, вот медуза и окрасилась", - пишут в комментариях к фото.

Ученые заявили, что для определения точного вида медузы потребуется провести анализы. Однако предполагается, что на снимки попал представитель отряда корономедуз. Они обитают в открытом океане, поэтому их редко можно встретить на побережье.

Ранее на побережье Азовского моря на Арабатской косе выбросило тысячи мертвых медуз. Соответствующее видео появилось в сети.