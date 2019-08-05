Берега Азовского моря превратились в "желе" (видео)

Ситуация с медузами на побережье Азовского моря испортила отдых аллергикам и детям.

На побережье Азовского моря на Арабатской косе выбросило тысячи мертвых медуз. Соответствующее видео появилось в сети.

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Как можно заметить на опубликованном в Instagram Onenewszp ролике, под медузами даже не видно песка, увиденное напоминает желе. Местные СМИ пишут, что гибель медуз произошла из-за высокой солености воды.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог и аллерголог Олег Назар подчеркнул, что во время купания в море контакта с медузами стоит избегать, особенно аллергикам. Причем жалить могут не только живые, но и мертвые медузы, предупредил он.