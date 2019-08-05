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Берега Азовского моря превратились в "желе" (видео)

11:11, 05 августа 2019
Экология
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Как можно заметить на опубликованном в Instagram Onenewszp ролике, под медузами даже не видно песка, увиденное напоминает желе. Местные СМИ пишут, что гибель медуз произошла из-за высокой солености воды.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог и аллерголог Олег Назар подчеркнул, что во время купания в море контакта с медузами стоит избегать, особенно аллергикам. Причем жалить могут не только живые, но и мертвые медузы, предупредил он.

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Теги: #медузы#Азовское море