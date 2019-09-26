Пушистая семерка: в Китае показали детенышей гигантских панд (видео)

Панд выложили в форме семерки, впрочем они быстро нарушили строй и отправились лакомиться яблоками.

7 детенышей гигантских панд продемонстрировали перед публикой в китайском исследовательском центре.

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Как говорится в сюжете ТСН, все косматые сверстники. Старший родился весом 200 граммов, тогда как самый маленький весил всего 42. Его опекуны рассказали, что 10 дней боролись за жизнь малыша – он был настолько слаб, что не мог даже самостоятельно есть. Сейчас он здоров и не против поиграть со своими сородичами.

Панд выложили в форме семерки, впрочем они быстро нарушили строй и отправились лакомиться яблоками. Всего за год в исследовательском центре родилось 9 детенышей гигантских панд.