В Китае панда родила двух детенышей в дикой природе (видео)
10:59, 18 сентября 2019Экология
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Это второй в истории случай, когда выпущенная из зоосада панда дала потомство.
В провинции Сычуань панда родила в дикой природе двух детенышей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Это второй в истории случай, когда выпущенная из зоосада панда дала потомство. После спасения медведица Цяо-Цяо жила в сычуаньская центре охраны панд. В марте ее снова выпустили в дикую природу и там Цяо-Цяо нашла пару. Малыши и мать сейчас чувствуют себя хорошо.
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