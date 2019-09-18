В Китае панда родила двух детенышей в дикой природе (видео)

Это второй в истории случай, когда выпущенная из зоосада панда дала потомство.

В провинции Сычуань панда родила в дикой природе двух детенышей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ зоопарке Берлина впервые в истории Германии родились панды-двойняшки (фото, видео)

Это второй в истории случай, когда выпущенная из зоосада панда дала потомство. После спасения медведица Цяо-Цяо жила в сычуаньская центре охраны панд. В марте ее снова выпустили в дикую природу и там Цяо-Цяо нашла пару. Малыши и мать сейчас чувствуют себя хорошо.