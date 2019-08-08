Реформа экологического налога ускорит модернизацию на 10 лет – эколог

Эксперт убежден: при условии прозрачного автоматического распределения экологического налога между промышленными предприятиями и строгой публичной отчетности по поводу того, на что были потрачены выделенные государством средства, подобная реформа может существенно улучшить экологическую ситуацию в Украине.

Украине необходима реформа экологического налога с тем, чтобы собранные с предприятий средства направлялись на устранение причины загрязнения окружающей среды, а не на борьбу с ее последствиями. Приоритетом для государства должна стать модернизация промышленных предприятий.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал Владислав Антипов, генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий.

По словам Антипова, ежегодно промышленные предприятия перечисляют в бюджеты разных уровней порядка 5 млрд грн. Но на реальные экологические мероприятия расходуется в лучшем случае 25% от этой суммы.

"Мы должны эффективно тратить государственные средства, полученные от уплаты экологического налога. Наша позиция состоит в том, что деньги должны быть направлены на экологическую модернизацию, а не распыляться в различных уровнях бюджетов, в регионах на непонятные какие-то затраты, на содержание управленческих штатов, армии госчиновников. Они должны направляться непосредственно на предприятия", - отметил Антипов.

Он также сообщил, что на сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта с разным видением того, как должна проходить будущая реформа.

"Один из них предполагает создание специального фонда, в который будут зачисляться эти деньги и оттуда тратиться каким-то образом. Второй предлагает создать автоматический механизм, по которому деньги будут направляться на природоохранные мероприятия конкретно в тех местах, где они необходимы. Ведь можно бороться со следствием, постоянно подкрашивая, подбеливая, что-то чистя. А можно ликвидировать причину. И для государства гораздо выгоднее ликвидировать причину: заниматься экологической модернизацией предприятий и туда направлять доступные ресурсы", - подчеркнул Антипов.

Эксперт убежден: при условии прозрачного автоматического распределения экологического налога между промышленными предприятиями и строгой публичной отчетности по поводу того, на что были потрачены выделенные государством средства, подобная реформа может существенно улучшить экологическую ситуацию в Украине.

"Параллельно нужно стимулировать и промышленные предприятия направлять собственные ресурсы в этом направлении. Но повышение эффективности экологического налога позволит дать мощный толчок в направлении экологической модернизации и ускорить ее, думаю, лет на 5-10", - отметил Антипов.