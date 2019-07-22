В Черновцах волонтеры спасают лошадей, которых владельцы решили отдать на убой (видео)

Кроме того, семья зоозащитников приютила более десятка коз, собак и других животных.

Семья волонтеров в Черновцах выкупает лошадей, которых владельцы решили отдать на убой, а также дает пристанище другим животным.

Читайте такжеНа необитаемом украинском острове поселили табун диких лошадей (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что у зооволонтерок – мамы и дочери, в частном дворе сейчас есть 6 лошадей, 4 пони и осел. Летом животные весь день пасутся на стадионе местного лицея. Заведению это выгодно – не надо косить траву, а скоту – воля.

Кроме того, семья приютила более десятка коз, собак и других животных. Как отмечается, чтобы прокормить всех животных, зарплаты главы семьи не хватает, поэтому его жена и дочь преподают верховую езду и продают перегной. В последние дни семье помогают волонтеры из международного языкового лагеря.

Ранее сообщалось, что в хмельницком частном зоопарке родились четверо львят.