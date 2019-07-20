В хмельницком частном зоопарке родились четверо львят (видео)

Львята едва опираются на лапки, но уже проявляют свой характер.

Четверо львят родились в хмельницком частном зоопарке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Малышам всего неделя, а их уже показывают посетителям. Родители - львиные супруги Амур и Тиара - оставляют потомство четвертый год подряд. И все их предыдущие дети уже живут на свободе.

Львята едва опираются на лапки, но уже проявляют свой характер - шипят друг на друга и даже рычат.

Долго играть с маленькими львятами посетители не могут, так как в вольере за них волнуются родители Амур и Тиара. Это уже четвертое их потомство, ежегодно у них рождается по двое мальчиков и девочек. Для львицы в этот период усиленное питание.

Малышей еще не назвали. Вероятно, говорит владелец зверинца, они будут жить в дикой природе.

Как сообщал УНИАН, в июне Бердянский зоопарк отправил в Южную Африку пять однолетних львов.