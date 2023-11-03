Считается, что этот ритуал не только очищает воздух, улучшает сон, настроение и снямает стресс.

Сжигание шалфея - далеко не новая причуда, эта практика древняя: ее корни восходят к индейским народам, которые традиционно использовали ее для очищения от негативной энергии, пишет IFLScience.

Шалфей используют не только в кулинарии, но и в медицине, причем очень давно. Например, древние египтяне использовали это растение для лечения различных заболеваний. Считается, что его целебные свойства известны уже более 4000 лет.

По словам, духовного лидера Оглала Лакоты, сжигание шалфея на протяжении веков использовалось коренными народами для очищения и исцеления: "В каком-то смысле это не просто растение; это лекарство".

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Как рассказала этноботаник Розалин Лапьер, обычно высушенные растения шалфея сжигают над раскаленными углями, помещенными в большую раковину или на землю: "Человек "берет" дым в руки и, начиная с головы, "омывает" дымом все свое тело".

Эта практика до сих пор используется в некоторых племенах. Каждое племя имеет свои собственные ритуалы с использованием шалфея и использует разные его сорта.

Также сжигание шалфея хвалят за ряд других преимуществ, включая очистку воздуха и улучшение сна, настроения, снятия стресса и укрепление когнитивных функций.

Кроме того, считается, что сжигание шалфея может отпугивать насекомых и облегчать менструальные спазмы.

Что же касается исследований по этому поводу, то они находятся на ранней стадии, поэтому сделать конкретные выводы о его лечебных свойствах невозможно. Однако некоторые исследования намекают на возможные преимущества, которые, по крайней мере, требуют дальнейших исследований.

Как ранее писал УНИАН, исследователи назвали среди нежелательных чай из шалфея, который содержит такие соединения, как апиол и миристицин, известные своими свойствами стимулировать матку, потенциально вызывая ее сокращения и возможность выкидыша.

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