Куриный суп как терапия восходит к 60 году нашей эры, а происхождение этого супа уходит корнями в древний Китай.

Приготовление куриного супа, когда человек болен, было обычной практикой во всем мире на протяжении многих веков. И сегодня во многих культурах все еще признают его пользу.

Куриный суп как терапия восходит к 60 году нашей эры и к Педанию Диоскориду, армейскому хирургу, служившему под началом римского императора Нерона, чья пятитомная медицинская энциклопедия использовалась ранними целителями на протяжении более тысячелетия. Но происхождение куриного супа уходит корнями в древний Китай, на тысячи лет раньше.

Колби Тиман, доцент кафедры диетологии и питания Дейтонского университета, в статье для The Conversation объяснил, действительно ли куриный суп помогает при простудных заболеваниях с научной точки зрения, или же он служит всего лишь утешительным плацебо, то есть приносит психологическую пользу, пока человек болен, без реальной терапевтической пользы.

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По его словам, характерный вкус супу придает "умами" - вкусовое ощущение, которое в ряде стран выделяют в пятую категорию наряду со сладким, соленым, кислым и горьким. "Умами" часто описывают как имеющий "мясной" вкус, или вкус высокобелковой пищи.

Улучшение аппетита, улучшение пищеварения

Тиман отмечает, что это имеет смысл, поскольку аминокислоты являются строительными блоками белков, а глутамат аминокислоты содержится в продуктах, имеющих вкус умами. Однако не все продукты умами - это мясо или птица; он тоже есть в сыре, грибах, мисо и соевом соусе.

"Исследования показывают, что вкус имеет решающее значение для целебных свойств куриного бульона. Когда я вижу пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей, я замечаю, что многие из них внезапно начинают меньше есть или вообще перестают есть", - пишет Тиман.

По его словам, это происходит потому, что острые заболевания вызывают воспалительную реакцию, которая может снизить аппетит. Отсутствие желания кушать означает, что вы вряд ли получите необходимые питательные вещества, что не будет способствовать улучшению здоровья и иммунитета.

Как свидетельствуют данные, что вкус умами в курином супе может способствовать увеличению аппетита. Участники одного исследования заявили, что почувствовали голод после того, как впервые попробовали суп со вкусом умами, добавленным исследователями.

Другие исследования свидетельствуют, что умами может также улучшить переваривание питательных веществ. Как только наш мозг ощущает умами через вкусовые рецепторы на языке, наше тело заставляет пищеварительный тракт легче усваивать белок.

Может уменьшить воспаление и заложенность носа

Воспаление является частью естественной реакции организма на травму или болезнь, пишет Тиман. Оно возникает, когда лейкоциты мигрируют в воспаленную ткань, чтобы способствовать заживлению.

Когда этот воспалительный процесс возникает в верхних дыхательных путях, это приводит к появлению симптомов простуды и гриппа, таких как заложенность или насморк, чихание, кашель и сгущение слизи.

И наоборот, снижение активности лейкоцитов в носовых проходах может уменьшить воспаление.

"И что интересно, исследования показывают, что куриный суп на самом деле может снизить количество лейкоцитов, перемещающихся к воспаленным тканям. Это достигается за счет прямого ингибирования способности нейтрофилов (типа лейкоцитов) перемещаться в воспаленную ткань", - отмечает эксперт.

Ключевые ингредиенты

Чтобы по-настоящему понять успокаивающий и лечебный эффект куриного супа, следует учитывать его ингредиенты.

По словам диетолога, не все куриные супы обладают питательными и лечебными свойствами. Например, в ультраобработанных консервированных версиях отсутствуют многие антиоксиданты, которые содержатся в супах домашних приготовления. Большинство консервированных вариантов куриного супа практически лишены сытных овощей.

Основные питательные вещества в домашних супах отличают их от консервированных версий, отмечает эксперт. Курица обеспечивает организм полноценным источником белка для борьбы с инфекциями. Овощи содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов.

"Исследования показывают, что куриный суп более эффективен в разжижении слизи по сравнению с горячей водой. Травы и специи, иногда используемые в курином супе, например, перец и чеснок, также разжижают слизь. Бульон, содержащий воду и электролиты, способствует регидратации", - пишет Тиман.

Он отмечает, что для максимизации пользы для здоровья от куриного супа, лучше употреблять домашний вариант, который можно приготовить с морковью, сельдереем, свежим чесноком, зеленью и специями, и это лишь некоторые ингредиенты.

"Новейшие научные данные показывают, что куриный суп, хотя и не является универсальным лекарством от простуды и гриппа, действительно помогает в выздоровлении", - подытожил эксперт.

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