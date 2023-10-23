Есть виды чаев, к употреблению которых следует подходить с осторожностью.

Большинство чаев имеют превосходный вкус, а некоторые сорта, например, зеленый чай, еще и целебные свойства. В то же время есть виды, к которым следует подходить с осторожностью и осознавать потенциальные подводные камни. В статье The Daily Meal названы 12 видов чаев, от которых, по мнению исследователей, стоит отказаться.

1. Чаи с высоким содержанием сахара

Хотя чай часто считается здоровым выбором, многие разлитые в бутылки чаи содержат поразительно высокий уровень добавленного сахара. Регулярное употребление этих чаев может привести к увеличению веса, повышению уровня сахара в крови, инсулинорезистентности и повышенному риску сердечных заболеваний.

2. Растворимые чаи

Растворимые чаи обещают быстрое и удобное приготовление чая и экономию времени. Однако они часто полагаются на искусственные подсластители, которые обеспечивают сладость без сахара, но потенциально могут нанести вред здоровью. Эти чаи также часто содержат искусственные пищевые красители, которые могут вызывать аллергические реакции.

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3. Чай из окопника

Чай из окопника имеет богатую историческую историю как традиционное средство, особенно для лечения травм. В то же время алкалоиды пиролизидина, содержащиеся в окопнике, при потреблении в чрезмерном количестве или в течение длительного периода времени могут быть токсичными для печени и потенциально привести к серьезным проблемам со здоровьем.

4. Кава-кава

Кава-кава - это чай, известный в различных культурных церемониях. Однако, по мнению исследователей, употребление этого напитка в чрезмерных количествах или в течение длительного периода времени может представлять значительную угрозу для здоровья печени.

5. Чай из солодки

Чай из солодки завоевал популярность благодаря своему выразительному вкусу и потенциальной пользе для здоровья. В частности, корень солодки использовался в традиционной медицине для различных целей, включая облегчение боли в горле и улучшения пищеварения.

Однако, согласно исследованиям, чрезмерное употребление чая из солодки может привести к гипертонии. Кроме того, это может вызвать гипокалиемию, состояние, характеризующееся низким уровнем калия в организме. Это может привести к мышечной слабости, нерегулярному сердечному ритму и другим проблемам со здоровьем.

6. Мятный чай

Мятный чай ценят за его освежающий вкус и ароматические качества. Хотя мятный чай, как правило, безопасен при умеренном употреблении, он может вызывать раздражение и даже токсичен в больших количествах.

Чрезмерное потребление мятного чая потенциально может вызвать изжогу, расстройство пищеварения. Он также может расслабить нижний сфинктер пищевода, позволяя желудочной кислоте возвращаться обратно в пищевод, что приводит к кислотному рефлюксу. В некоторых случаях чрезмерное потребление ментола было связано с головными болями, нечеткостью зрения и даже расстройствами нервной системы.

7. Чай с лимоном

Чай с лимоном часто любят за его освежающий цитрусовый вкус. В то же время исследования показывают, что чаи с добавлением лимонной кислоты (например, чаи с лимоном) могут с большей вероятностью содержать тяжелые металлы, такие как свинец, что может привести к проблемам со здоровьем, особенно у детей и беременных женщин

Лимонный чай также может содержать более высокий уровень фтора и кислотности. Чрезмерное потребление фтора может вызвать проблемы с зубами. Кислотность лимонного чая может еще больше увеличить риск эрозии зубов.

8. Детокс-чаи

Детокс-чаи часто обещают избавить организм от токсинов, ускорить метаболизм и способствовать похудению. Однако эти утверждения часто не подтверждаются тщательными научными исследованиями.

В то же время некоторые из этих чаев используют натуральные слабительные, чтобы вызвать частый стул. Хотя это может создать временное ощущение очищения, это может привести к обезвоживанию, электролитному дисбалансу и множеству проблем с пищеварением.

9. Черный чай

Черный чай, любимый многими людьми во всем мире, вызывает беспокойство по поводу его склонности содержать тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий и алюминий, которые попадают в чайные листья из почвы. Тяжелые металлы могут накапливаться в организме со временем, что приводит к негативным последствиям для здоровья. Например, свинец может влиять на когнитивные функции, кадмий может повредить почки, а накопление алюминия связано с различными проблемами со здоровьем, в том числе потенциально связанными с неврологическими расстройствами.

10. Чай из петрушки

Чай из петрушки стоит особенно осторожно употреблять женщинам во время беременности.

Он содержит такие соединения, как апиол и миристицин, которые могут стимулировать сокращения матки, которые потенциально могут привести к повышенному риску выкидыша. Кроме того, компоненты чая из петрушки также могут представлять опасность для развития плода.

11. Чай с шалфеем

Как и чай из петрушки,чай из шалфея содержит такие соединения, как апиол и миристицин, известные своими свойствами стимулировать матку, потенциально вызывая ее сокращения и возможность выкидыша. Кроме того, чай из шалфея содержит туйон, соединение, которое может влиять на центральную нервную систему и может привести к повышению артериального давления при чрезмерном употреблении.

12. Ромашковый чай

Ромашковый чай славится своими успокаивающими свойствами. Хотя ромашка обычно считается безопасной, она содержит природные соединения с антикоагулянтным действием. Эти соединения потенциально могут препятствовать действию разжижающих кровь препаратов или антикоагулянтов.

Ромашковый чай часто хвалят за его способность расслаблять и способствовать сну. Тем не менее, даже в этом контексте чрезмерное употребление ромашки может привести к чрезмерной сонливости.

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