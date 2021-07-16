Мила Кузнецова не скрывает, что благодаря своей груди 13-го размера она получает славу и пиар.

Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, рассказала о своем отношении к пластике и снимкам в нижнем белье.

Своими мыслями киевлянка поделилась в интервью изданию "Обозреватель".

Так, Кузнецова не считает съемки в нижнем белье чем-то плохим. Украинка называет себя уверенной личностью, которая не боится подобных фотосессий. Помимо этого, обладательница самой большой груди в Украине воспринимает свои эротические снимки в качестве части своей работы.

Мила Кузнецова регулярно получает приглашения от зарубежных фотографов, но она не может улететь работать в США, так как не имеет американской визы. Хотя там, утверждает украинка, моделям с такими формами платят куда больше.

Говоря о том, как Кузнецова относится к девушкам, которые хотят сделать себе большую грудь, артистка проявила сдержанность. "Есть хорошее выражение: "Мое тело – мое дело". Каждый волен делать то, что он хочет", - отметила модель.

Что касается пластики, то Кузнецова считает операции и "уколы красоты" крайней мерой. Сейчас она не колет ни лоб, ни губы, храня свою натуральность. В будущем Мила Кузнецова может прибегнуть к таким ухищрениям, но пока что ей это не нужно.

Также обладательница самой большой груди рассказала, болит ли из-за бюста ее спина. По словам Милы Кузнецовой, это случается, но крайне редко. Модель регулярно занимается спортом и следит за своим здоровьем.

Сейчас Мила Кузнецова принимает участие в новом шоу "Співають всі" на телеканале "Украина". Модель попала в сотню судей проекта.

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Автор: Полина Кузенко