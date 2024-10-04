Видео завирусилось в сети.

Бургеры - любимая для многих еда, однако не всегда нам удается есть их так, чтобы не испачкать себя и все вокруг. Сочные ингредиенты выскальзывают, стоит только укусить бургер.

Популярный в TikTok блогер Max Klymenko рассказал о "единственном правильном способе", который позволит вам избежать беспорядка. Он советует перевернуть булку вверх дном и есть ее так. Блогер объясняет это тем, что верхняя булочка обычно толще, поэтому поглощает сок:

"Толстая булочка обращена вниз, и она впитывает весь сок бургера. Таким образом бургер никогда не развалится".

Видео собрало более 112 тысяч "лайков" и почти тысячу комментариев. Часть комментаторов поддержала этот способ, однако некоторые заявили, что никогда не будут есть бургеры таким образом.

Другие кулинарные лайфхаки

Ранее блогер рассказала, как быстро сделать авокадо зрелым в домашних условиях. Она обещает, что этот способ позволит вам забыть об этой проблеме.

А другой пользователь сети раскрыл истинное назначение детали, которую часто привозят вместе с пиццей, однако большинство людей не применит ее правильно.

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