Многие люди неправильно берут пиццу, которую им доставляют домой или в офис. О гениальном способе, который позволит не касаться других кусков пиццы, пишет The Mirror.

Обычно люди режут пиццу ножницами, ножом или специальной пиццерезкой. Однако доставщики пиццы приносят уже порезанное блюдо, его куски нужно только разделить между собой. Выяснилось, что многие выбрасывают в мусорное ведро пластиковую деталь, которая не просто так стоит в коробке.

Пользователь сети под ником "rowheimfarooqui" сказал, что секрет ему раскрыл сотрудник пиццерии. Так, пластиковый "мини-столик", который вы можете найти в коробке, обычно используют, чтобы предотвратить прилипание сыра и начинки к верхней части коробки.

Однако также им можно удерживать другие куски пиццы, пока вы отрываете нужный. Таким образом у вас остается чистой одна рука, а также не приходится трогать чужие кусочки.

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