В США расположены крупнейшие сети быстрого питания – в том числе и известейший McDonald's, и казалось бы, она по праву может считаться страной с самыми вкусными бургерами. Однако, как пишет Dailymail, согласно "Гиду Мишлен по бургерам", в 2024 году титул родины самого вкусного бургера в мире получила одна из европейских стран.
Это первый случай, когда титул достался ресторану за пределами Америки. Известная пиццерия Pizza Loves Emily из Нью-Йорка возглавила список в прошлом году, но опустилась на второе место. И при этом страной самых лучших бургеров признана даже не Германия, где, как многие считают, было изобретено это блюдо.
По версии "Гида Мишлен по бургерам, звание лучшего бургера в мире в 2024 году получила сеть из семи ресторанов Hundred Burgers из Испании, которая включает четыре ресторана в Валенсии и три в Мадриде. Ресторан получил признание благодаря 120-дневной выдержке говядины, которую описывают как "тающую во рту", и "суперхрустящему" бекону.
Первые 10 позиций в рейтинге лучших бургеров выглядят так:
10. Soul Coffee Beer - Валенсия
9. AMBOY Quality Meats and Delicious Burger - Лос-Анджелес
8. Bleecker - Лондон
7. Pastis - Нью-Йорк
6. Burgers & Beyond - Лондон и Манчестер
5. Funky Chicken Foodtruck - Стокгольм
4. Holy Burger - Сан-Паулу
3. Au Cheval - Чикаго и Нью-Йорк
2. Pizza Loves Emily - Нью-Йорк
1. Hundred Burgers - Валенсия и Мадрид
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