В 2024 году титул родины самого вкусного бургера в мире получила одна из европейских стран.

В США расположены крупнейшие сети быстрого питания – в том числе и известейший McDonald's, и казалось бы, она по праву может считаться страной с самыми вкусными бургерами. Однако, как пишет Dailymail, согласно "Гиду Мишлен по бургерам", в 2024 году титул родины самого вкусного бургера в мире получила одна из европейских стран.

Это первый случай, когда титул достался ресторану за пределами Америки. Известная пиццерия Pizza Loves Emily из Нью-Йорка возглавила список в прошлом году, но опустилась на второе место. И при этом страной самых лучших бургеров признана даже не Германия, где, как многие считают, было изобретено это блюдо.

По версии "Гида Мишлен по бургерам, звание лучшего бургера в мире в 2024 году получила сеть из семи ресторанов Hundred Burgers из Испании, которая включает четыре ресторана в Валенсии и три в Мадриде. Ресторан получил признание благодаря 120-дневной выдержке говядины, которую описывают как "тающую во рту", и "суперхрустящему" бекону.

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Первые 10 позиций в рейтинге лучших бургеров выглядят так:

10. Soul Coffee Beer - Валенсия

9. AMBOY Quality Meats and Delicious Burger - Лос-Анджелес

8. Bleecker - Лондон

7. Pastis - Нью-Йорк

6. Burgers & Beyond - Лондон и Манчестер

5. Funky Chicken Foodtruck - Стокгольм

4. Holy Burger - Сан-Паулу

3. Au Cheval - Чикаго и Нью-Йорк

2. Pizza Loves Emily - Нью-Йорк

1. Hundred Burgers - Валенсия и Мадрид

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