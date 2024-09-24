После этого лайфхака вкус авокадо станет идеальным.

Авокадо является фруктом, который можно использовать для многих рецептов. Такой продукт станет незаменимым помощником в ваших блюдах. Известно, что как и бананы, авокадо созревает после сбора урожая, поэтому иногда в магазине можно приобрести не совсем спелый фрукт, что добавляет проблем. Однако одна из пользовательниц TikTok рассказала, как сделать так, чтобы авокадо быстро стало совершенным, передает Express.

"Нет ничего лучше, чем быстрое запекание в духовке, чтобы довести авокадо до совершенства. Никогда больше не живите с недозрелым авокадо", - отмечает она.

Сначала женщина плотно завернула незрелый авокадо в фольгу, прежде чем положить его на противень. Чтобы достичь хорошего результата, она советует разогреть духовку до 200 градусов всего на 10 минут. Благодаря этому авокадо можно легко разрезать, чтобы получить его нежную и красивую внутреннюю часть.

Однако если вы не спешите, то можете положить авокадо в коричневый бумажный пакет, благодаря такому способу фрукт будет созревать в течение 2-3 дней.

"Этот метод особенно хорошо работает, если разместить бумажный пакет на солнечном подоконнике. Если ваш авокадо достиг своего расцвета, но вы еще не готовы его употреблять, просто переложите его с прилавка в холодильник. Более прохладная температура поможет сохранить его спелость немного дольше. Целые, спелые авокадо можно хранить свежими в холодильнике в течение двух-трех дней", - добавляют в материале.

Другие действенные лайфхаки

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