Нардеп выступил со странной речью перед депутатами Киевсовета, но его никто не понял.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в который раз оконфузился. На этот раз в народный избранник удивил Киевсовет непонятной речью, смысл которой понять было крайне трудно.

Как сообщает УНИАН, инцидент произошел вчера, 3 февраля, во время сессии Киевсовета.

Во время своего выступления Тищенко несколько раз пытался сформулировать свое мнение, но ему это не удавалось.

Приводим фрагмент выступления нардепа.

"Вы все разумно, что... И мы это понимаем... Да все мы разумно относимся к событию, и вы, девочка, которая улыбается во время войны, народный депутат, которая улыбается. Поэтому... киевляне не согласны, чтобы ими кто-то руководил, киевляне сегодня имеют желание жить в столице, которая является примером. Чтобы сегодня мы видели ответы, слышали о тех, которые сегодня почему-то в Киеве есть. У нас столбики, которые сегодня не дают возможности парковаться киевлянам. Вы разрушаете бизнес сегодня. Вот какие настойчивые проблемы сегодня надо решать", - сказал Тищенко.

Читайте также"Воровали, воруем и воровать будем": на сайте Рады "подменили" Instagram-аккаунт (видео)Как сообщал УНИАН, ранее нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снова попал в неловкую ситуацию, поздравляя украинцев с праздником. Он поздравил украинцев с Днем соборности, однако корректное поздравление удалось автору сообщения не с первого раза.

Также депутат путал праздники и "поздравил" украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии.

Тищенко называл себя "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала в Новый год никак: "Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец".

В декабре политик пришел "инспектировать" новые вагоны и развеселил Сеть.

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