Отмечается, что команда Тищенко будет угощать горячим чаем.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко решил сделать из традиционного купания на Крещение очередную политическую акцию в свою поддержку.

Соответствующее сообщение появилось на странице Слуги народа в Facebook.

Закарпатцев торжественно пригласили на купание.

"19 января, в день праздника Крещения Господня, в районе Ботанической набережной в городе Ужгород состоится Иорданское освящение воды и купание в реке Уж. По случаю праздника приглашаем жителей общины в 12:00 часов принять участие в водосвятием, а также окунуться в освященную воду Ужа для укрепления тела и духа", - сообщают в пресс-службе депутата.

В конце в пресс-службе добавили: "Благодаря инициативе народного депутата Украины Николая Тищенко на берегу реки смельчаков будут угощать горячим чаем".

Сообщение проиллюстрировали партийным плакатом с портретом Тищенко, прорубью и зеленой полоской "слуг народа" с текстом: "Праздник Крещения" и подписью: "По инициативе народного депутата Украины Николая Тищенко".

Это уже не первая сомнительная акция Тищенко. Ранее во время поездки на запад страны политик оконфузился перед избирателями своим незнанием названия региона.

Также депутат путал праздники и "поздравил" украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии.

Тищенко называл себя "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала в Новый год никак: "Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец".

В декабре политик пришел "инспектировать" новые вагоны и развеселил Сеть.

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