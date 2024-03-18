Молоко богато белком, жирорастворимыми витаминами и кальцием.

Современный ассортимент магазинов предлагает соевое, миндальное, кокосовое, овсяное и коровье молоко. Часто можно увидеть информацию, что именно последний вид нужно избегать.

Как пишет USA Today со ссылкой на экспертов по вопросам питания, на самом деле молоко не является вредным для человека.

"С точки зрения питания молоко само по себе является очень питательной пищей. Оно наполнено белком, жирорастворимыми витаминами и кальцием. Если у кого-то нет аллергии, молоко объективно не является вредным для вас", - рассказывает диетолог Кэролайн Томасон.

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Согласно статистике, примерно 90% американцев не получают достаточно молочных продуктов. По данным Департамента США, было бы полезно их потреблять. При этом Томасон призывает людей думать о своем ежедневном выборе питания как о банковском счете.

"Вы делаете ежедневные депозиты и снимаете средства, выбирая варианты с высоким содержанием питательных веществ в большинстве случаев это в конечном итоге ухудшит ваше здоровье. Здоровая диета состоит из наших коллективных выборов в течение длительного времени. Таким образом, один единственный выбор диеты не может ухудшить ваше здоровье, и аналогично один выбор питания не может улучшить ваше здоровье. Использование формулировок вроде здоровый против нездорового не поможет нам понимать сложность питания и выбирать сбалансированный выбор в большинстве случаев", - предупреждает диетолог.

По ее словам, каждый человек сам решает, пить ли молоко. Нужно учитывать, какое влияние на ваш организм имеет этот продукт - вызывает ли он какие-то негативные симптомы или ухудшает самочувствие.

В частности, Томасон призывает людей, которые испытывают "значительное расстройство пищеварения" или симптомы аллергической реакции после употребления молока, как можно быстрее записаться на прием к гастроэнтерологу или аллергологу. В противном случае, если вы просто "спрашиваете, есть ли у вас чувствительность, я рекомендую поговорить с диетологом, прежде чем вносить какие-либо кардинальные изменения, чтобы исключить из своего рациона такую питательную пищу, как коровье молоко".

Употребление молока

Как писал УНИАН, эксперты рассказали о роли молочных продуктов в росте костей и общем состоянии здоровья. Они согласны с тем, что молоко - гораздо более питательный напиток, чем большинство других. Но специалисты также утверждают, что молоко не так важно для здоровья в целом, как считают многие. The Washington Post отмечает, что исключение молочных продуктов из здорового и разнообразного рациона вряд ли вызовет какие-то проблемы со здоровьем.

Также рассказывалось, что происходит с вашим телом, когда вы пьете молоко ежедневно.

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