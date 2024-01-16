За полгода цены на молоко выросли почти на треть.

Во втором полугодии 2023 года цены на молоко существенно выросли – как в гривне, так и в пересчете на евро. Об этом сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

Так, в декабре цены на молоко-сырье превысили уровень в 15 грн/кг, тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 грн/кг, то есть произошел рост на 30%.

"Декабрьский уровень цены молока-сырья в Украине, в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов поставки (€41,4/100 кг), – является самым высоким, как минимум, за последние десять лет", – подчеркнули эксперты.

Видео дня

Они добавили, что цена выше €40/100 кг (а именно €40,7/100 кг) наблюдалась в Украине за этот период лишь однажды – в ноябре 2021 года – и это было следствием значительной ревальвации гривны во второй половине 2021 года.

Аналитики отмечают, что в 2023 году соответствующий уровень цены был также достигнут в ноябре, однако в декабре 2023 года, в отличие от ситуации двухлетней давности, цены продолжили свой рост (еще + 2%), достигнув исторического максимума.

"Как следствие, разница между уровнем цен в Украине и странах ЕС в течение года постоянно сокращалась. Если в апреле-мае цена молока-сырья в Украине составляла 70% от среднего показателя по ЕС и, в частности, Польше, то с октября она составляет уже около 90% и постоянно сокращается", – отмечают они.

Как отмечают эксперты, это негативно влияет на ценовую доступность молокопродуктов отечественного производства, а следовательно, и на их конкурентоспособность, а также на уровень расходов населения на этот вид пищевых продуктов.

Инфляция в Украине – самые новые показатели

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине 2023 замедлилась до трехлетнего минимума в 5,1%.

В декабре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2023 года, рост цен составил 0,7%. Продукты питания и безалкогольные напитки в 2023 году подорожали в целом на 4%. Больше всего выросли цены на мясо и мясопродукты (на 12,4%), масло (на 9,9%) и молоко (на 9,7%). Подешевели больше всего масло подсолнечное (на 14,9%), яйца (на 9,5%) и сахар (на 5,8%).

Вас также могут заинтересовать новости: