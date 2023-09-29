Уолли никогда не проявлял агрессию в отношении людей, а к стадиону пришел, чтобы познакомиться с игроками местной команды.

Аллигатора- болельщика Уолли не пустили на бейсбольную игру Philadelphia Phillies против Pittsburgh. Животное признали опасным для других фанов.

Как сообщает Sky News, владелец аллигатора Джой Хенни пришел на стадион со своим "эмоциональным питомцем". Уолли очень любит бейсбол, поэтому не мог пропустить эту игру.

Уолли - известный в США и мире аллигатор-болельщик Philadelphia Phillies. За ним следят десятки тысяч фолловеров в социальных сетях. Он очень контактный, охотно фотографируется с людьми, позволяет себя обнимать и целовать.

Аллигатор и его владелец были приглашены на игру от имени команды Philadelphia Phillies. Игроки хотели познакомиться со своим необычным фаном. Впрочем, животное не пустили.

Политика стадиона Citizens Bank Park в отношении животных размещена на официальном сайте команды Phillies. В нем говорится: "Допускаются собаки-поводыри, служебные животные или служебные животные, которые тренируются. Всем остальным животным вход запрещен".

Хенни, спасающий рептилий, сказал, что впервые встретил Уолли во Флориде в сентябре 2015 года. Уолли никогда не был агрессивным и не бросался на людей. Он помог Хенни преодолеть депрессию. Он называет своего друга "животным поддержки".

"Он привлекает много внимания людей, он известен своими объятиями и поцелуями", - рассказал мужчина.

Напомним, ранее в США очевидцы сняли, как аллигатор пытался съесть квадрокоптер, и тот, судя по всему, взорвался у него в пасти.

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