Аллигатор пытался съесть дрон / скриншот
В США очевидцы засняли, как аллигатор пытался съесть квадрокоптер, и тот, судя по всему, взорвался у него в пасти.
Соответствующее видео опубликовали в YouTube-канале Viral Vids.
На записи видно, как хищник ловит летающий над ним дрон, начинает его жевать, и через пару секунд из его пасти вырываются клубы дыма.
За кадром слышны панические возгласы и смех очевидцев произошедшего:
В США аллигатор попытался съесть дрон
"О Боже, он это ест", "Нам надо убираться отсюда".
Судьба аллигатора после инцидента неизвестна. В сети пишут, что хищник остался жив.
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