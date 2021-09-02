Неудачную попытку хищника поживиться засняли очевидцы.

В США очевидцы засняли, как аллигатор пытался съесть квадрокоптер, и тот, судя по всему, взорвался у него в пасти.

Соответствующее видео опубликовали в YouTube-канале Viral Vids.

На записи видно, как хищник ловит летающий над ним дрон, начинает его жевать, и через пару секунд из его пасти вырываются клубы дыма.

За кадром слышны панические возгласы и смех очевидцев произошедшего:

"О Боже, он это ест", "Нам надо убираться отсюда".

Судьба аллигатора после инцидента неизвестна. В сети пишут, что хищник остался жив.

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Автор: Катерина Шварц