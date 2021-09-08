В Суворовском районе Одессы в среду произошел курьез случай, узнали журналисты.

В среду, 8 сентября, Одессе 5-летняя девочка просунула голову между стальными прутьями металлической конструкции и застряла.

Маленькая девочка "оказалась в плену" в Суворовском районе города. Инцидент в Одессе произошел на ул. Семена Палия, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

В ведомстве добавили, что ребенка вызволили спасатели.

"В 14.00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что пятилетняя девочка просунула голову в металлическую конструкцию на детской площадке, и застряла…", – добавили в пресс-службе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС с помощью гидравлических ножниц разрезали конструкцию и освободили ребенка. Потом девочку передали матери.

Напомним, похожий инцидент в начале сентября произошел в Сумской области – в городе Лебедин мальчик пытался пролезть через металлический забор и застрял.

На место происшествия прибыли спасатели, разрезали металлические элементы ограждения механизированным инструментом и высвободили мальчика.

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Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк