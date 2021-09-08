В Одессе во вторник с рыбаком произошел курьезный случай. Мужчине понадобилась медпомощь.

Во вторник, 7 августа, в Одессе на пляже рыбак случайно "сделал себе пирсинг" – поймал на крючок себя.

Инцидент произошел около полудня в районе пляжа "Аркадия", сообщили журналистам в Департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.

По сведениям ведомства, пострадал одессит, 1964 года рождения. Мужчина после инцидента обратился за медпомощью на спасательный пост.

Как выяснилось, местный житель ловил рыбу и, неудачно размахнувшись удочкой, вогнал себе в ухо крючок. Одесситу оказана помощь – рыболовный крючок, который насквозь проткнул верхнюю часть уха, извлечен.

На странице Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета в Facebook размещено фото пострадавшего с "пирсингом".

Аркадия – это курортный район Одессы, частью которого является и одноименный пляж, пишет Википедия. Аркадия находится в Приморском районе города у берега Черного моря.

Напомним, 1 сентября в Одесской области рыбак трагически погиб. На Хаджибейском лимане мужчина поймал огромную рыбу, и она потащила его за собой в воду. По словам очевидцев, рыбак потерял равновесие и утонул.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк