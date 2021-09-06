Злоумышленник думал, что удостоверение сотрудника полиции поможет ему попасть в желаемое место и прокололся, узнали журналисты.

В воскресенье вечером, 5 сентября, в центре Одессы – на ул. Пушкинской, мужчина на авто "Ягуар" хотел поездить по пешеходной зоне, но его не пропускали. Для того, чтобы попасть в пешеходную зону, водитель показал удостоверение полицейского и жетон.

Выяснилось, что документ и жетон у мужчины были "липовыми", сообщает Telegram-канал "Ху*вая Одесса".

По его данным, мужчина в 2020 году хотел стать сотрудником полиции, но не сдал экзамены.

"…водила хотел устроиться в полицию в прошлом году, был в учебке, но провалил экзамены, сдал ксиву и жетон, но предусмотрительно сделал их копию…", – говорится на канале.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за подделку документов, в частности, удостоверений, – это ст. 358 Уголовного кодекса.

За такое правонарушение грозит штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (составляет 17 гривень), арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк