Инспекция по благоустройству временно остановила дорожные работы.

Украинские дорожники "любят" класть асфальт в снег или дождь. В этот раз отличились дорожники Херсона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, херсонские дорожники бросали асфальт в лужи и трамбовали катком.

Читайте такжеМужчина случайно вырастил зуб в собственном носу (фото)Ремонт дороги во время дождя на камеру заснял один из местных жителей. Дорожники не обратили никакого внимания на то, что их снимают, и продолжили свою работу.

После публикации ролика в соцсетях ситуацией заинтересовалась инспекция по благоустройству. Дорожные работы временно остановили, а подрядчику выписали штраф.

Ситуация с дрогами в Украине

Дороги в Украине не самые лучшие, а местами их и вовсе нет. Для решения этой проблемы Верховная Рада выделила дополнительные 19 миллиардов гривень "Укравтодору" на ремонт дорог из государственного бюджета на 2021 год в рамках реализации проекта "Большое строительство".

При этом в августе в Киеве следователи полиции задокументировали факт хищения1,3 миллиона гривен, выделенных на капитальный ремонт асфальтного покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе.

В то же время жители Соломенского района Киева не дождались, когда коммунальщики отремонтируют дороги, и застелили ямы на дороге старыми коврами.

В свою очередь житель Полтавской области решил за собственные деньги "подлатать" ямы цементом, но стройматериалы у него украли.

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Автор: Анастасия Горбачева