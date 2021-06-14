Оригинальный "ремонт" провели в Соломенском районе столицы

Жители Соломенского района Киева не дождались, когда коммунальщики отремонтируют дороги. Люди застелили ямы на дороге старыми коврами.

Об этом свидетельствует публикация в Telegram-канале Киев без цензуры.

В сообщении указано, что оригинальный "ремонт" провели на улице Волынской, 8. Отчаявшиеся жители покрыли ямы на придомовой территории старыми коврами.

Судя по внешнему виду столь неординарного материала для ремонта дороги, ковры там лежат уже не первый день.

Ранее жители Крыжополя Винницкой области высадили в глубокой выбоине посреди дороги куст цветущих ирисов.

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Автор: Анастасия Горбачева