Директору подрядной организации объявили о подозрении.

В Киеве следователи полиции задокументировали факт хищения1,3 млн грн, выделенных на капитальный ремонт асфальтного покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители установили, что работниками Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации были заключены договоры с предприятием по капитальному ремонту асфальтового покрытия на территории района, по результатам которого сторонами договора были составлены акты выполненных работ. Впоследствии выяснилось, что директором подрядной организации в данные акты были внесены сведения с завышением объемов и стоимости выполненных работ. В результате сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету, составляет почти 1,3 миллиона гривень.

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В настоящее время сообщено о подозрении 44-летней киевлянке в совершении преступления, предусмотренном ч. 5 ст. 191 (Растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ей грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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Автор: Тамара Отовская