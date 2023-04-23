Местным бутикам пришлось несладко.

В Берлине магазинам таких домов "высокой моды", как Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton и Rolex пришлось несладко.

Их магазины подверглись атаке со стороны активистов местного экологического движения "Последнее поколение". По данным Bild, инцидент произошел утром 22 апреля.

В этот день "жертвами" молодых людей стали витрины бутиков на бульваре Курфюрстендамм на западе Берлина - их залили краской.

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По данным СМИ, в Германии климатические активисты с каждым днем становятся все большей проблемой для общества и вызывают раздражение. Их поведение часто сравнивают с деятельностью религиозных фанатиков.

Часто активисты просто приклеивают себя к проезжей части, чтобы обратить внимание общества на климатические проблемы, что приводит к пробкам. Такие выходки надоели немцем и сегодня некоторые из них даже отметились грубыми оскорблениями в адрес активистов, отмечает Bild.

Выходки активистов в Берлине

Напомним, что случай с витринами "люксовых" магазинов - лишь "верхушка" из арсенала выходок, к которым прибегают местные экоактивисты в Берлине.

В преддверии Нового года они отметились особой проделкой и испортили немцам елку. В частности, они решили укоротить главное праздничное дерево немецкой столицы и отрезали от него два метра.

Тогда порчу елки взяли на себя активисты группы Last Generation. Они заявили, что правительство ФРГ должно сделать больше для борьбы с глобальным потеплением.

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