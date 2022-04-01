Сейчас Лев Улесов защищает Украину от российских оккупантов.

24 февраля, в день, когда в Украине началась полномасштабная война, приоритеты многих людей изменились. Наши герои отправились на передовую защищать страну, и совсем неважно, кем они были в довоенной жизни - танцорами, артистами, актерами, певцами или моделями.

Одним из защитников Украины стал Лев Улесов. Ранее он был звездой модных показов всемирно известных брендов. Например, Givenchy, Hugo Boss, Prada и Lacoste.

Но с приходом войны в нашу страну он сменил модную одежду на военную форму и взял в руки автомат.

Сейчас 21-летний парень из Броваров находится на передовой в качестве военного медика. К слову, его родной город оккупанты практически уничтожили. Неоднократно они наносили авиаудары по Броварам.

"Мой план состоит в том, чтобы спасать людей с горячих точек, оказывать первую помощь на земле и вывозить тела за пределы передовой", - рассказал Лев в интервью The Daily Star.

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