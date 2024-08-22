В отношениях должно быть уважение, отметили эксперты.

Есть серьезные ошибки в отношениях между мужчиной и женщиной, которые могут их испортить, а существуют вещи, из-за которых уважающая себя женщина разорвет связь.

Женщина, которая уважает себя, никогда не разрешить по себе топтаться, знает себе цену и не согласится на меньшее, чем заслуживает, пишет HackSpirit. По его данным, есть 7 вещей, которые уважающая себя личность не потерпит, и на первом месте находится неуважение.

"Отношения без уважения подобны дому без фундамента. Уважение является основополагающим требованием в любых отношениях. Речь идет о признании ценности друг друга и отношении друг к другу с добротой и вниманием", - отмечается в материале.

Видео дня

Что нельзя терпеть в отношениях:

нечестность. В отношениях честность нужна, как кислород всему живому. Благодаря честности отношения остаются живыми и процветают;

отсутствие поддержки. В отношениях может быть и радость, и моменты, в которые придется бороться, и крайне важно, чтобы партнер мог подбодрить или держать за руку;

эмоциональные манипуляции. По мнению экспертов, не стоит терпеть ситуацию, при которой партнер пытается использовать ваши чувства, чтобы влиять на то, что вы делаете;

пренебрежение. Если есть чувство одиночества, даже когда вы находитесь с партнером. Когда человек, который рядом, эмоционально отключается, возникает ощущение, что сталкиваешься с непреодолимой стеной безразличия. В настоящих отношениях должна чувствоваться поддержка на разных уровнях - и на физическом, и на эмоциональном;

контроль. Женщина, которая уважает себя, не захочет иметь отношения с партнером-"контролером".

Кроме того, уважающая себя личность не будет терпеть любую из форм насилия - ни психологическое, ни физическое.

Интересные новости - что уже сообщалось

Ранее УНИАН писал, как понять, что человек постоянно несчастный. По сведениям экспертов, такую лично выдают ряд маркеров, в том числе она считает себя недостаточно хорошей, что ее никто не понимает, и что счастье почувствует при определенном условии.

Вас также могут заинтересовать новости: