Надо только быстро отыскать зайчика.

Оптические иллюзии и головоломки - это не только интересное развлекательное занятие, но и эффективная тренировка для мозга. Они помогают развивать зрительную память, концентрацию и умение замечать детали, которые обычно ускользают из поля зрения.

Сегодняшнее задание - настоящий вызов даже для самых пристальных глаз. Дизайнеры доработали фото из биосферного заповедника "Аскания-Нова", которое фотограф Владислав Мусиенко сделал еще осенью 2009 года.

На снимке можно увидеть табун лошадей Пржевальского, которые мирно прогуливаются по полю. На первый взгляд - ничего необычного. Но где-то среди копыт, травы и теней спрятали зайца, который прекрасно сливается с окружающей средой.

Видео дня

Найдите зайца за 8 секунд, но помните, что он хорошо замаскировался!

Напомним, что биосферный заповедник "Аскания-Нова" находится под российской оккупацией с начала полномасштабной войны. Он понес значительные потери и разрушения.

Ответ

Заяц прячется возле копыт одной из лошадей - именно там его можно увидеть, если быть очень внимательным.

Другие загадки

Попробуйте проверить, удастся ли вам отыскать только одно слово, которое мы искусно спрятали среди моря букв. Справиться надо за пять секунд.

Также предлагаем вам сказочную оптическую иллюзию с животными, среди которых скрывается белочка. Только очень внимательные люди могут найти ее достаточно быстро.

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