Внимательно рассмотрите изображение.

Регулярное решение головоломок улучшает вашу память, внимательность к деталям, а также умение принимать решения в условиях ограниченного времени.

Не секрет, что различные визуальные задачки пользуются немалой популярностью, ведь они еще и помогают отвлечься от обыденности. УНИАН подготовил новую увлекательную головоломку для своих читателей.

Это задание проверит остроту вашего зрения и умение замечать маленькие детали. Готовы к новому вызову?

Видео дня

Вы увидите фотографию бизонов, которая была сделана в 2009 году на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова", что на Херсонщине. На оригинальном кадре мы спрятали птичку, и вам нужно ее отыскать.

На это задание у вас будет очень мало времени. Найти воробья надо всего за 6 секунд, поэтому действовать придется быстро.

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение.

Ваши 6 секунд на поиск воробья подошли к концу. Вы смогли отыскать птичку? Если да, у вас действительно очень острое зрение, а вашей внимательности к деталям большинство позавидует.

Если же вы не уложились в отведенное время и не успели отыскать ответ, мы вам его покажем:

Больше интересных заданий от УНИАН

Нравятся ли вам головоломки на поиск предметов или животных? Если да, предлагаем вам задание, где необходимо отыскать белку в лесу. Сделать это надо всего за 6 секунд, поэтому советуем не медлить.

Или же можете попробовать свои силы в головоломке, где нужно найти ошибку на ферме с козами. На это задание отведено 5 секунд.

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