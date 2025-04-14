Придется следить за временем!

Оптические иллюзии и головоломки на внимательность часто используют в образовании, ведь они активизируют мозговую активность и развивают наблюдательность.

Готовы проверить свою внимательность с помощью интересной головоломки с буквами от УНИАН? Ее сложность заключается в том, что справиться надо менее чем за 5 секунд.

Перед вами изображение, где на белом фоне в случайном порядке размещены зеленые ячейки с буквами. На первый взгляд - обычный хаос, но на самом деле среди этого набора символов спрятано одно слово.

Видео дня

Подготовьтесь и начинайте, однако не забудьте о времени!

Подсказка

Буквы, составляющие слово, расположены горизонтально - поэтому стоит внимательно просмотреть строки слева направо.

Ответ

Слово "чай" встроено в один из горизонтальных рядов - если вы его заметили за несколько секунд, поздравляем, у вас отличная внимательность!

Другие загадки

Многим нравится соревноваться с другими, поэтому некоторые головоломки интересно решать вместе с родными, друзьями или коллегами.

Например, вы можете определить, кто быстрее отыщет компас среди кучи часов, или посоревноваться в скорости поиска белки, которая прячется среди зайцев.

Вас также могут заинтересовать новости: