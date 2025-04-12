Далеко не все могут с ним справиться.

Люди часто используют оптические иллюзии как тренажеры для зрения и тесты на скорость мышления.

На первый взгляд в таких задачах все кажется очевидным, но стоит лишь взглянуть внимательнее - и обычное изображение превращается в головоломку. Предлагаем вам попробовать разгадать такую визуальную загадку!

На яркой лесной поляне собралось много милых зайчиков. Эта картинка напоминает иллюстрацию к детской сказке - цветная, нежная, полная мелких деталей. Сразу и не заметишь, что там спряталась хитрая белочка.

Видео дня

Ваша задача - найти белочку менее чем за 6 секунд. Не забывайте, что она хорошо маскируется, и увидеть ее непросто. Придется задействовать все свои навыки внимательного наблюдателя!

Ответ

Белка спряталась среди цветов, цвет меха помог ей слиться с окружающей средой. Если удалось найти - поздравляем, у вас настоящие "глаза орла"!

Головоломки от УНИАН

Фанатам оптических иллюзии может понравиться "живая" головоломка из снежного Киева. Вам надо будет найти на фотографии обычного голубя.

Также попробуйте составить слово "море" из белых букв, которые "рассыпали" на красном фоне.

Вас также могут заинтересовать новости: