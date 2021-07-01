Авторы изобразили большие пальцы, повернуты в одну и ту же сторону на обеих лапах.

Пользователи сети заметили две левые лапы у льва на изображение проекта Великого герба Украины.

Внимание на ошибку художников обратил в Facebook пользователь Александр Манохин.

Авторы изобразили большие пальцы, повернуты в одну и ту же сторону на обеих лапах. В правильном варианте они должны быть повернуты друг к другу. Кроме того, когтей у животного четыре вместо пяти.

"Я, конечно, не геральдист, но извините, утверждать мультяшного льва, у которого обе ноги – левые на государственном гербе? Я молчу уже про количество когтей", – написал он.

В комментариях пользователь Анатолий Луценко, представившийся членом Украинского геральдического общества, заявил, что лев не только "мультяшный", но и "польский" из-за когтей, поскольку в украинском варианте животное, мол, шагает, а не царапает.

Именно это изображение президент Владимир Зеленский предлагает парламенту утвердить как Большой герб Украины. 28 июня он внес в Раду соответствующий законопроект.

Вариант герба был разработан в 1990-х годах под руководством Александра Ивахненко. Как неотложный законопроект его предлагали принять еще при президентстве Леонида Кучмы. Работу по доработке герба продолжил Сергей Якутович.

Осенью 2020 года выбрали победителя лучшего эскиза Большого герба – работу Александра Кохана, соавтора Малого герба.

В феврале 1992 года Верховная Рада своим постановлением утвердила государственный герб Украины, который имеет статус малого герба - Золотой Трезубец на синем щите. Проводилось несколько конкурсов по Большому гербу, но они были безрезультатными.

В соответствии с Конституцией, "Большой государственный герб Украины устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Главным элементом большого государственного герба Украины является Знак княжеского государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины)".

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Автор: Яна Ставская