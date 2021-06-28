Президент Владимир Зеленский убежден, что в год 30-летия Независимости Украины и 25-летия принятия Конституции в этом вопросе наконец необходимо поставить точку.

Президент Владимир Зеленский заявил о внесении на рассмотрение Верховной Рады в неотложном порядке проекта закона о большом государственном гербе Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-й годовщины Конституции Украины.

«Все эти годы существует только один незакрытый вопрос - единственный государственный символ, прямо предусмотренный Конституцией Украины, которого до сих пор не существует - это большой герб Украины. За эти годы было много конкурсов, споров, бывали ссоры, разные мнения, видения. Это нормально, это демократия», - сказал он.

Президент убежден, что в год 30-летия Независимости Украины и 25-летия принятия Конституции в этом вопросе наконец необходимо поставить точку.

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«Я вношу на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой», - заявил Зеленский.

Он добавил, что законопроект во время рассмотрения на заседании Верховной Рады будет представлять первый президент Украины Леонид Кравчук.

Большой герб Украины: проведение конкурса

В прошлом году Министерство культуры и информационной политики провело конкурс на определение лучшего эскиза большого государственного герба Украины.

В ноябре 2020 года Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на большой государственный герб Украины определил лучший эскиз, который будет утверждать Верховная Рада.

Жюри получило 125 работ, из которых к конкурсу было допущено 112, было проведено несколько туров голосования для определения победителя. Победила работа Алексея Кохана, которая выполнена в авторском стиле и не имеет никаких заимствований или чуждых элементов, и которая отображает идею соборности и единства Украины.

С левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила (представляет центральную Украину или Приднепровье), с правой стороны - фигура Льва (как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году). Посередине между ними - изображение современного малого герба на синем щите. Также в верхней части эскиза находится хоругвь, а на ней изображен казак с мушкетом (олицетворяет южную и юго-восточную Украину).

В декабре результат конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины обжаловали в Окружном административном суде Киева.

Справка УНИАН. В феврале 1992 года Верховная Рада своим постановлением утвердила государственный герб Украины, который имеет статус малого герба - золотой Тризуб на синем щите. Проводилось несколько конкурсов относительно большого герба, но они были безрезультатными.

Согласно Конституции, «большой государственный герб Украины устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Главным элементом большого государственного герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)».

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Автор: Виктория Токарева