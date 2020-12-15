Главную елку Черкасс украсили амулетами "куриный глаз" или "глаз Сатаны", которые вроде бы "защищают от сглаза", а на верхушку установят двадцатиконечную звезду.
Фото дерева появились на сайте городского совета.
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Метровые игрушки символизируют зрачки: на синий и желтый фон нанесены черные круги, на периферии – светлая полоса. Ношение таких амулетов в исламских странах критикуется местными богословами. Духовенство опровергает вроде бы действие "глаз".
В этом году 18-метровую елку зажгут 19 декабря – на святого Николая.
Центр города украсят также надписями "2021" и "Черкассы", световыми конструкциями "Арка тоннель", "Шар с проходом", "Панно" в виде городского герба.
На установку и подключение иллюминаций из бюджета потратят 2,8 миллиона гривень.
"Традиционного открытия елки и празднований не будет. Однако мы хотим создать новогоднее настроение для людей", - отметил мэр Анатолий Бондаренко.
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