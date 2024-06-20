Такая черная дыра, по данным астрономов, стала очень яркой.

Огромная черная дыра в центре далекой галактики начала возвращаться к жизни. Галактика под названием SDSS1335+0728, которая расположена на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли, в 2019 году начала светить ярче, чем когда-либо прежде. В статье журнала Astronomy & Astrophysics отметили, что такое событие стало абсолютной неожиданностью, пишет Newsweek.

Астрономы, которые заметили такое явление, предположили, что внезапное увеличение яркости может быть связано с неожиданным пробуждением черной дыры в центре галактики.

"Представьте, что вы наблюдали за далекой галактикой в течение многих лет, и она всегда казалась спокойной и неактивной. Вдруг ее [ядро] начинает демонстрировать драматические изменения яркости, в отличие от любых типичных событий, которые мы наблюдали ранее. Такое поведение является беспрецедентным", - рассказала соавтор исследования Паула Санчес Саес, астроном из ESO в Германии.

В издании напомнили, что сверхмассивные черные дыры от сотен тысяч до миллиардов раз превышают массу Солнца и находятся в центре большинства галактик, включая собственную.

"Эти гигантские монстры обычно спят и их не видно непосредственно. В случае SDSS1335+0728 мы смогли наблюдать пробуждение массивной черной дыры, [которая] внезапно начала лакомиться газом, доступным в ее окружении, став очень яркой", - добавил в заявлении соавтор исследования Клаудио Риччи, исследователь из Университета Диего Порталеса в Чили.

Астрономы также предположили, что SDSS1335+0728, скорее всего, имеет "активное галактическое ядро", которое является очень яркой областью, окружающей сверхмассивную черную дыру в центре галактики.

Последние космические исследования

Как писал УНИАН, скоро произойдет редкий взрыв в небе, за которым можно будет наблюдать невооруженным глазом. Астрономы ждут с нетерпением этого события, ведь во время него можно собрать огромное количество данных, которые можно будет собрать для изучения.

Также сообщалось, что астрономы нашли галактику со сразу двумя черными дырами.

"Галактика OJ 287, расположенная на расстоянии около 4 миллиардов световых лет от нас, является одним из ближайших примеров блазара. На самом деле она достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть большими любительскими телескопами, и существуют наблюдения за OJ 287, датированные концом 1800-х годов. Подобные наблюдения показывают, что каждые 12 лет OJ 287, кажется, становится ярче", - рассказали в Space.com.

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