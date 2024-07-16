Если бы черная дыра действительно проникла в нашу Солнечную систему, наибольшие последствия были бы гравитационными.

Черные дыры массивны, практически невидимы и настолько мощны, что даже свет не может покинуть их пределы. Так что же произойдет, если кто-то войдет в нашу Солнечную систему?

Это зависит от множества факторов, включая размер и расстояние до черной дыры, рассказали эксперты Live Science. Но во многих сценариях ничего особенного не произойдет. "Они сами по себе не разрушительны", - заявила Карина Фоггель, научный сотрудник Страсбургского центра астрономических данных во Франции. "Это просто масса. Очень сжатая масса, но масса. Это не космический пылесос".

Если бы черная дыра действительно проникла в нашу Солнечную систему, наибольшие последствия были бы гравитационными. И эти эффекты будут зависеть от массы черной дыры.

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"Черные дыры, в существовании которых мы уверены, гораздо массивнее Солнца", - рассказал Роберт МакНис, доцент физики Чикагского университета Лойолы. "И гравитация Солнца доминирует в поведении тел Солнечной системы на огромных расстояниях, и поэтому все, что более массивно, чем Солнце, блуждающее по нашему соседству в масштабах, намного больших, чем Солнечная система, будет иметь заметные последствия".

Черные дыры, о которых мы знаем, представляют собой либо черные дыры звездной массы, то есть черные дыры, масса которых от нескольких до 100 раз превышает массу Солнца, либо сверхмассивные черные дыры, масса которых от 100 000 до миллиардов раз превышает массу Солнца. и обычно находятся в центрах галактик. Но есть и другие возможности.

Например, возможно создание мини-черных дыр в ускорителе частиц. Они будут варьироваться от одного грамма до массы человека и будут микроскопическими по размеру. "Ничего бы не произошло, если бы они просто прошли мимо, даже если бы они прошли прямо перед моим лицом, потому что они испаряются менее чем за секунду", - сказал Фоггель.

Кроме того, существуют первичные черные дыры, которые могли образоваться в результате флуктуаций массы и плотности в очень ранней Вселенной.

"Не исключено, что во Вселенной могут плавать первичные черные дыры с массами, сравнимыми с несколькими массами Земли", - сказал МакНис. "И что-то размером в несколько земных масс не будет иметь действительно радикальных гравитационных эффектов, которые имела бы астрофизическая черная дыра, если бы она вошла в нашу Солнечную систему".

Некоторые астрономы даже задавались вопросом, может ли Девятая планета, гипотетическая планета далеко в Солнечной системе, которая может быть ответственна за неравномерности, наблюдаемые на орбитах наших известных планет, быть "детской" черной дырой в диапазоне масс того, что могло бы быть первичная черная дыра.

Но учитывая, что этот объект, если он действительно существует, вызывает лишь крошечные нарушения на планетах Солнечной системы, первичная черная дыра далеко в Солнечной системе не будет иметь очень больших последствий.

Однако, если черная дыра звездной массы или большего размера пронесется через нашу Солнечную систему, это может привести к катастрофе, в зависимости от того, насколько близко и с какой скоростью она находится. Если бы он прошел через облако Оорта - самую отдаленную область Солнечной системы - он мог бы помешать кометам и астероидам, которые вращаются там, и заставить их направиться к нашей планете, сказал Фоггель.

Если бы черная дыра подошла немного ближе - скажем, на 100 астрономических единиц или чуть дальше орбиты Плутона - она могла бы изменить орбиты Урана, Нептуна и Плутона. "Но, скорее всего, Земля пока не сильно пострадает", - сказал Фоггель.

Только после того, как черная дыра пересекла орбиты Урана и Плутона, Земля начала ощущать ее последствия. "Если бы Уран и Плутон прошли очень близко, они могли бы настолько динамически притянуться к черной дыре, что теперь оказались бы на орбите вокруг черной дыры. И теперь наша орбита изменится", - сказал Фоггель.

Это может изменить времена года, погрузить нас в ледниковый период или поднять температуру настолько, что жизнь на Земле вымрет.

Если бы черная дыра прошла внутри орбиты Сатурна, она, вероятно, вывела бы нас за пределы обитаемой зоны, где может существовать жидкая вода. Если бы он прошел внутри орбиты Юпитера, мы бы начали ощущать приливные эффекты, когда Земля начала вращаться вокруг черной дыры.

"Если вы подойдете еще ближе… между нами и Марсом или чем-то еще, то вы снова выйдете на поверхность Земли", - сказал Фоггель. "Воздействие прилива нагрело бы его. Появилась бы магма; океаны испарились бы; жизнь определенно больше невозможна".

Но и Фоггель, и МакНис заявили, что все эти сценарии крайне маловероятны. "Мы беспокоимся о том, что астероиды время от времени сталкиваются с Землей, но это потому, что их много", - сказал МакНис. "Таким образом, хотя шансы каждого из них в отдельности довольно малы, Солнечная система просто усыпана ими".

Но черные дыры встречаются во Вселенной гораздо реже, и вероятность того, что одна из них пролетит через Солнечную систему хотя бы один раз, мала, а тем более вероятность того, что она с чем-то столкнется. "Очевидно, об этом можно было бы снять летний блокбастер", - заявил МакНис.

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