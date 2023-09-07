Яркость этого изображения и куча мелких элементов могут мешать найти разгадку.

Оптические иллюзии способны заставить тысячи взрослых чесать головы, пытаясь найти разгадку. Это яркое изображение с детской комнатой, на котором спрятана пчела – из таких. Только 3% людей способны справиться с ним, пишет jagranjosh.com.

Изображение от Bright Side показывает девочку, которая спит на своей кровати в комнате, где много игрушек и рисунков, наклеенных на стены. Ваша задача-найти здесь желто-черное насекомое, притаившееся за одним из элементов изображения.

Если трудно найти спрятанную пчелу, обратите внимание на зеркало, расположенное на рабочем столе в левом нижнем углу изображения.

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Если поиски не закончились успехом – не унывайте. Найти пчелу было действительно сложно. Ниже вы найдете разгадку.

Интересные головоломки и оптические иллюзии на УНИАН

Накануне в Сети появилась новая интересная математическая головоломка, которая поможет проверить смекалку. В ней приведены три математических уравнения, и нужно определить правильное число в последнем уравнении.

Также в сети завирусилась головоломка для внимательных людей: предлагается найти спрятанный зонт менее чем за 8 секунд.

А портал Джаграна Джоша показал самую добрую головоломку, на которой надо найдите Ежика в лесу за 30 секунд.

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