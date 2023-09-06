С этим справятся только самые внимательные.

Проверьте остроту своего зрения с помощью новой головоломки, опубликованной порталом Jagran Josh.

На изображении ниже вы можете увидеть густой лес. Вам необходимо найти среди деревьев, травы и камней милого лесного зверька - ежа. Если сможете справиться менее чем за 30 секунд, то вы являетесь обладателем острого зрения.

Готовы? Поставьте таймер, внимательно посмотрите на рисунок и постарайтесь найти лесного жителя.

Видео дня

Если вам не удалось найти животное, то ниже мы публикуем решение этой оптической иллюзии.

Ответ:

Хищник спрятался в правой части изображения - он обведен красным на картинке ниже.

Другие оптические иллюзии

Ранее УНИАН опубликовал оптическую иллюзию, на которой тигр спрятался среди зебр. Попробуйте найти его не позднее чем через 10 секунд.

Более сложная головоломка требует от вас хорошей концентрации. На картинке спрятано 15 животных, найдите хотя бы 10 из них.

Также попробуйте найти сову, которая затаилась среди травы и камней, и котика, спрятавшегося в стае серых и белых голубей.

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