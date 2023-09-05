Не забудьте перед выполнением задания засечь время.

Если вы хотите улучшить свою наблюдательность или просто проверить ее, тогда оптическая иллюзия, на которой "спрятаны" 15 животных, должна вам пригодиться.

Исключительно наблюдательные люди могут за 20 секунд найти на рисунке, на котором изображена горная местность, 10 из 15 животных, которые "притаились", пишет jagranjosh.com. Сначала найдите таймер, а уже потом попробуйте выполнить задание.

Если вы уже засекли время - напрягайте мозг и активно ищите животных. Не забывайте, что эта задача сверхсложная, поэтому не переживайте, если вдруг не справились за отведенное время.

Видео дня

Сейчас мы покажем вам, где же находились спрятанные животные. Стоит отметить, что "спрятались", в частности, лиса, слон и крокодил.

Вот какая ранее была опубликована головоломка

В сети разместили рисунок, на котором была изображена улица в дождливую погоду. На картинке можно было увидеть много людей с зонтиками.

На этой картинке за 8 секунд нужно было найти спрятанный зонт. Отмечалось, что с задачей за указанное время способны справиться только люди, имеющие идеальное зрение.

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