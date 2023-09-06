Вам нужно найти закономерность и определить правильное число в последнем уравнении.

В Сети появилась новая интересная математическая головоломка, которая поможет проверить вашу смекалку.

На головоломке, опубликованной на сайте Fresherslive, приведены три математических уравнения, объединенные между собой по одному принципу: 3x4=19, 5x6=41, 2x4=?

Вам нужно определить правильное число в последнем уравнении.

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Успешность решения зависит от того, как быстро вы выясните закономерность, лежащую в основе этих уравнений.

Людям с математическим складом ума будет легче, но если вы сообразительны и внимательны, то с легкостью сможете найти ответ.

Итак, правильный ответ - 14.

Для решения вам нужно сложить произведение и сумму двух чисел:

3х4+3+4=19

5x6+5+6=41

2x4+2+4=14

Другие интересные головломки

Вот головоломка для внимательных людей - нужно найти спрятанный зонт менее чем за 8 секунд.

А вот еще одна математическая головоломка для сообразительных - нужно переместить одну спичку так, чтобы уравнение, приведенное в главломке, получилось правильным.

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