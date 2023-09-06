В Сети появилась новая интересная математическая головоломка, которая поможет проверить вашу смекалку.
На головоломке, опубликованной на сайте Fresherslive, приведены три математических уравнения, объединенные между собой по одному принципу: 3x4=19, 5x6=41, 2x4=?
Вам нужно определить правильное число в последнем уравнении.
Успешность решения зависит от того, как быстро вы выясните закономерность, лежащую в основе этих уравнений.
Людям с математическим складом ума будет легче, но если вы сообразительны и внимательны, то с легкостью сможете найти ответ.
Итак, правильный ответ - 14.
Для решения вам нужно сложить произведение и сумму двух чисел:
3х4+3+4=19
5x6+5+6=41
2x4+2+4=14
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